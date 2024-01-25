P. Karşıyakalı Kenan Sipahi, asistleriyle zirvede P. Karşıyakalı Kenan Sipahi, bu sezon yaptığı 101 asistle Basketbol Süper Ligi'nde bu alanda zirvede yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka’nın oyun kurucusu Kenan Sipahi, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yeşil-kırmızılı formayla ligde 17 maça çıkan ve maç başına 26.3 dakika süre alan 28 yaşındaki basketbolcu, bu maçlarda toplam 101 asist yapma başarısı gösterdi. Kenan Sipahi, bu alanda Basketbol Süper Ligi’nin en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. Pınar Karşıyaka’nın başarılı oyuncusunu, 100 asistle Büyükçekmece Basketbol’dan Alex Daniel Perez takip ediyor.