"GÖZLER ÖNÜNE SERMEM"

"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner, hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtmişti.

Ancak Jenner bu kuralını 14 Şubat'ta bozmuş ve Devin Booker ile aşk yaşadığını Instagram hesabından ilan etmişti.