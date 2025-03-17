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        Yusuf Dikeç: Kendimi daha güçlü hissediyorum

        Atıcılık branşının Türkiye'de her geçen gün geliştiğine dikkati çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, "Bugün yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:38
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        "Kendimi daha güçlü hissediyorum"
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        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ATICILIK ATA SPORUMUZ SAYILABİLECEK BİR BRANŞTIR"

        Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sonrası elde edilen başarı ve madalyalara vurgu yapan Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Atıcılık Federasyonu'nun 1923'te kurulduğundan beri birçok Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldığını belirterek "Bugüne kadar da birçok madalyalar, çok başta hizmetler oldu.

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        Ama bu Avrupa şampiyonası, atıcılık camiası için bir milat oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu ilk defa toplam madalya sayısı açısından Avrupa şampiyonu oldu. Bizim birçok branşımız var, birçok kere Avrupa şampiyonu olduk. Ama takım halinde atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmak, Türkiye'nin temel branşlarından birisini daha gelmekte olduğunu gösteriyor. Atıcılık camiası olarak biz bundan sonra her türlü Avrupa ve dünya şampiyonasında gerekli başarıları elde ederek, Türkiye'nin Avrupa ve dünya ve olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye adayız.

        Bizim atıcılık branşı, konum itibarıyla bizim mizacımıza uygun ata sporumuz sayılabilecek bir branştır. Burada daha önce Yusuf kardeşimin başlattığı başarı zincirini daha sonraki dönemde temel mantığından birisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TOHM projesidir. Birçok sporcum TOHM'la gelmişlerdi buraya. Antrenörlerin, sporcu ailelerimizin ve bakanlığımızın katkılarıyla şu anda Avrupa'nın büyüklerde birinciyiz, gençlerde ikinciyiz" ifadelerini kullandı.

        "YALNIZ OLDUĞUM YILLARA BAKTIĞIM ZAMAN ŞİMDİ KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

        Masanın üstünde bulunan madalyalara dikkat çeken milli sporcu Dikeç, "Türkiye büyük bir ülke, genç bir nüfusa sahip. Demek ki atıcılıkta da iddialı olacağız. Bu onun göstergesi. Bize bu hizmetlere, bu şartları sağlayan ilk başta kendi Atıcılık Federasyonumuza, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ülkemize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii 2000 yılında başladığım bu spora yalnız devam ediyordum. O zaman yine takım arkadaşlarımız vardı ama bu kadar iddialı değildik. Daha önce 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu var. Ama bugün o yalnız olduğum yıllara baktığım zaman şimdi kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü yanımda birincisi ortağım ve takım arkadaşlarım var. Aslında yetenekli bir sporcu, değerli bir maden gibidir. Bunu arayıp bulmak gerçekten çok zordur" cümlelerine yer verdi.

        "BİRÇOK REKORLARA İMZA ATTIĞIMIZ BİR MÜSABAKAYDI BİZİM İÇİN"

        Yakın dönemde olmasa da atıcılık branşında büyük başarılar getirmek istediklerini dile getiren İlayda Şeyma Tarhan, "Yusuf abinin başlattığı, kapıyı araladığı bu yolda arkasından yavaş yavaş devam ediyoruz hep birlikte. Bizim arkamızdan da pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Muhteşem bir müsabaka geçirdik. Birçok ilke, birçok rekorlara imza attığımız bir müsabakaydı bizim için. Aynı başarıları ileride dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda tekrarlamak istiyoruz. Belki yakın vadede olmasa da uzun vadede çok çok daha büyük başarıları elde etmek istiyoruz. Atıcılık bizim aslında ata sporlarımızdan bir tanesi. Tıpkı güreş gibi, halter gibi. Atıcılığı da ata sporumuz haline getirip bunu insanlara gösterip daha sonrasında olimpiyatlara gitmeden önce herkesin şu cümleyi kurabilmesini istiyorum, ‘Evet, olimpiyatlarda atıcılıktan en az 3-4 tane madalyamız var, bizim o madalyalarımız garanti.' Onlara öyle dedirtmek istiyorum. Biz bunun için çok çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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