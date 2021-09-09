Kendisi 70, kafasındaki taşın kilosu 600 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Kendisi 70, kafasındaki taşın kilosu 600 lira

Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda çeşitliliği artan balık türleri arasında yer alan ve kilosu 70 liradan satılan karakulak, baş bölümündeki iki taşın şifalı olduğuna inananlardan yoğun ilgi görüyor. Karakulakın yanı sıra granyoz ve eşkina balığının kafasında yer alan taşın kilosu ise 600 liradan alıcı buluyor

Kendisi 70, kafasındaki taşın kilosu 600 lira
Kendisi 70, kafasındaki taşın kilosu 600 lira
0:00 / 0:00
DHA

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği de arttı. Türlerine göre kasalanıp tezgahları şenlendiren balıklar arasındaki karakulak, granyoz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra kafasında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.

DHA'nın haberine göre kilosu 70 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve kafasındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan balık türleri arasına girdi.

Eşkina, granyoz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 600 liradan satışa sunuluyor. Mermer görünümünde beyaz renkli otolit taşı aktarlarda ise tanesi 4 ile 10 lira arasında değişen fiyata alıcı buluyor.

ETİNDEN FAZLA KAFASINDAKİ TAŞA İLGİ

Balıkçı İlker Keklik, baş bölümündeki taşların şifalı olduğuna inanan çok sayıda müşterisinin, karakulak, granyoz ve eşkina balığını tercih ettiğini söyledi. Böbrek rahatsızlığına karşı koruduğu, böbrek ve safra kesesi taşı ağrısı çekenlerin, otolit taşından 4'ünü havanda ezip, üzerine yarım limon suyu ekleyerek tükettiğini belirten Keklik, "Karakulak lezzetinin yanı sıra şifa olması amacıyla, kafasındaki taşlardan dolayı çok satılıyor. Kilosu 70 liradan satılan bir balıkta 2 taş çıkıyor. Müşterilerimiz temizlettiği balıklarda taşları özel olarak istiyor. Taşların kilosu ise 600 ile bin lira arasında değişiyor. Karakulak taşının, böbrek taşını düşürmeye faydalı olduğuna inanılıyor. Lezzetinden çok, taşı için alan müşterimiz daha fazla" diye konuştu.

'İYİ GELDİĞİ BİLİNİR, ÖZELLİKLE YAPILAN ARAŞTIRMA YOK'

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Balık familyaları içerisinde eşkina ailesinde bu taş büyüktür. Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Özellikle bu konuda yapılan bilimsel araştırma yok. Ama böbrek taşı düşürmek için kullanıldığını biliyoruz. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Bunun bilimsel olarak araştırılıp ispatlanması gerekiyor. Granyoz, eşkina, karakulak balıklarında otolit çok büyüktür. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyozun otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
YAŞAM 17 yaşındaki lise öğrencisi hurda malzemelerden yaptı
Fransa'dan yola çıkan grup bisikletleriyle Bayburt'a ulaştı
YAŞAM 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a ulaştılar
Sivas'ta yeni endemik bitki türü keşfedildi
YAŞAM 'Çakşır' olarak biliniyor... Sivas'ta keşfedildi
Malezya’da iki yeni tür ve bir yeni cins ‘tatlı su midyesi’ bulundu
YAŞAM 94 yıl aradan sonra gelen keşif
Çılgın Sayısal Loto 8 Eylül 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM Rekor ikramiye 210 Milyon TL'yi geçti
Dilara Korkmaz Miss Turkey oldu! Dünden bugüne Miss Turkey güzelleri - Haberler
YAŞAM Dünden bugüne Miss Turkey güzelleri
8 Eylül Şans Topu sonuçları 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM 8 Eylül Şans Topu sonuçları
Günlük burç yorumları! (9 Eylül 2021 Perşembe)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları (8 Eylül 2021) Sayısal Loto çekilişi sorgulama!
YAŞAM Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları (8 Eylül ...
Son Dakika: Şans Topu sonuçları 8 Eylül 2021 belli oldu! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM Şans Topu sonuçları 8 Eylül 2021!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.