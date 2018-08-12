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Kendisini esirlikten kurtaran askerin eşini ameliyat etti

Kayıhan Çağlar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı Kıbrıs'ta Lefke'de esir düşmüş, çadır kampında yaşıyordu. 1974 yılında düzenlenen barış harekatına katılan Türk askerleri tarafından kurtarıldı. Bu askerlerden biri de Hüseyin Temel'di. Çağlar büyüyünce genel cerrahi uzmanı oldu. Eskişehir'de görev yapan Çağlar 44 yıl önce kendilerini kurtaran o askerin eşi Nacide Temel'i yaptığı tiroid ameliyatı ile sağlığına kavuşturdu

12.08.2018 - 20:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Eskişehir Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olan Opr. Dr. Kayıhan Çağlar tarafından gerçekleştirilen Tiroid ameliyatı ile Nacide Temel sağlığına kavuştu.

KENDİSİNİ KURTARAN ASKERİN EŞİ 44 YIL SONRA HASTASI OLDU 

Bu operasyonu özel kılan ise doktor ile hastanın 44 yıl önceki bağıydı. Kayıhan Çağlar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta Lefke'de esir düşmüş, çadır kampında yaşıyordu. 1974'te "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerleri tarafından ailesiyle birlikte kurtarıldı. Onu kurtaran askerlerden biri de harekatta yaralanıp gazilik ünvanı alan Hüseyin Temel'di. İşte Nacide Temel rahatsızlanınca eşinin 44 yıl önce kurtardığı çocuk tarafından ameliyat edildi.

"MUTLULUĞUMU TARİF EDEMİYORUM"
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayıhan Çağlar, bugüne kadar yüzlerce ameliyat yaptığını ancak bu yaptığı ameliyatın kendisindeki hazzının bambaşka olduğunu belirterek, "Sebeb-i hikmeti ise benim de 4 yaşımda olduğum harekât sırasında Çağlar ailesi olarak Kıbrıs - Lefke'de esir düşmüş, çadır kampında yaşamaya çalışıyorduk. Hüseyin Temel Bey ise bizi kurtaran Türk askerleri arasında bulunuyordu. Böylesine bir vefa borcu ödemeyi 44 sene sonra Allah bana nasip ettiği için mutluluğumu tarif edemiyorum" dedi.

Sağlığına kavuşan Nacide Temel doktor ve hastane personeline teşekkür ederken eşi gazi Hüseyin Temel ise Dr. Kayıhan Çağlar'dan kendisi gibi gazi olan 72 yaşındaki babası İdris Çağlar'ın telefon ve adresini alarak en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini söyledi.

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