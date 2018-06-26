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Nannette Hammond

Beş çocuk annesi olan Nannette Hammond, Barbie bebeğe benzemek için bir servet harcayanlardan... Hammond, halinden çok memnun ve "70 yaşına gelene kadar durmayacağım" diyor. Nannette'nin eşi Dave Hammond ise; karısının Barbie'ye benzeme takıntısı yüzünden, 20'li yaşlarından beri onun için bir servet harcadığını söyleyerek, ekliyor: "Nannette, harika bir eş ve anne. Onun mutluluğu benim için her şeyden önemli."