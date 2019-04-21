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Karabük'te, yaklaşık 2 hafta önce bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin annesi de aynı şüpheyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zobran köyünde besicilik yapan ve 8 Nisan'da bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Yücel Kader'in annesi Kadriye Kader (59),ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Kader, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bunun üzerine ailenin hayvan beslediği çiftlikte ve çevresinde sıkı önlemler alınarak, bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Ailenin diğer fertleri ve temas edildiği düşünülen yakınlarından da kan örnekleri alınarak Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderildi.
Kadriye Kader'in cenazesinin, yarın Horasanlı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karabük Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
OLAY
Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37),8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkardığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alınmış, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, 14 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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