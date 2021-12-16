Kennedy suikastında yeni belgeler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD'de Biden yönetimi ABD eski başkanı John F Kennedy'nin 1963 yılında uğradığı suikasta ilişkin 1500 yeni belgeyi yayımladı.

Suikasta ilişkin 10 binden fazla belgenin hala tamamen yayımlanmamış olması, suikastı araştıranlar ile federal yönetim arasında gerginliğe sebep oluyor. Birçok araştırmacı, yayımlanan belgelerin suikasta ilişkin yeni bir ipucu vermediğini ve hala muğlakta olan konulara ışık tutmadığını savunuyor.

KENNEDY SUİKASTI VE AÇIKLANAN BELGELER

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te seçim çalışmaları için gittiği Teksas’ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald’ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı.

Soruşturmanın eksik olduğu iddia edilmiş ve kongrede kurulan bir komisyon, suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump ise 2017'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.