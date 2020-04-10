Liverpool, kulübün efsanelerinden Kenny Dalglish'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu! Liverpool'dan yapılan açıklamada 8 Nisan'da hastaneye giden efsane isme koronavirüs testinin yapıldığı ve testin pozitif olduğu belirtildi. Öte yandan Dalglish'ın semptomları göstermediği de kaydedildi.

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Açıklamada Kenny Dalglish'in hastaneye yatırılmadan öne ailesiyle birlikte tavsiye edilen süreden daha uzun bir süreliğine gönüllü olarak izole olmayı tercih ettiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde herkesi konuyla ilgili hükumet ve uzman yönlendirmelerini takip etmeye teşvik etmesinin beklendiği kaydedildi.