CNN International'ın haberine göre, San Diego Hayvanat Bahçesi'nden Nick Pilfold ve ekibi, Kenya'nın Laikipia bölgesinde nadir rastlanan siyah dişi leoparı görüntülemeyi başardı.

Ekibin geçen yıl bölgede siyah bir leoparın olabileceği duyumu üzerine hayvanı görüntülemek amacıyla birçok yere kamera yerleştirdiği belirtildi.

Efsanelere konu olan bu hayvanlar, albinizmin zıttı olan melanizm nedeniyle bu renkte. Aşırı miktarda melanin pigmenti nedeniyle hayvanlar zifiri siyaha dönüşüyor.

Nick Pilfold, tamamen siyah tüylere sahip leoparların oranının dünya çapında yüzde 11 olduğunu ve büyük bölümünün Güneydoğu Asya'da yaşadığını belirterek Afrika'da siyah leoparlara çok nadiren rastlandığı, son gözlemin, 1909'da Etiyopya'da yapıldığını söyledi.

Leoparın görüntülendiği çalışmanın ayrıntıları "African Journal of Ecology" dergisinde yayımlandı.