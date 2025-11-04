Kepez - Muratpaşa kaç kilometre? Kepez - Muratpaşa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kepez ve Muratpaşa, Antalya şehir merkezinin kalbini oluşturan iki önemli yerleşim alanı. Kepez genellikle konut ağırlıklı ve geniş bir yüzölçümüne sahipken, Muratpaşa ise şehrin idari, ticari ve turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle iki ilçe arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen ulaşımın zaman zaman yoğun trafik nedeniyle uzadığı görülüyor. Ancak günün saatine göre yolculuk süresi değişse de genel olarak oldukça kolay bir ulaşım hattı sunuluyor. İşte, Kepez - Muratpaşa mesafe ne kadar? sorusunun yanıtına ilişkin tüm merak edilenler…

KEPEZ - MURATPAŞA KAÇ KİLOMETRE?

Kepez - Muratpaşa kaç kilometre sorusunun cevabı, hangi noktadan çıkış ve varış yapıldığına göre değişse de ortalama 8 ila 12 kilometre arasında değişiyor. Örneğin Kepez’in Varsak Mahallesi’nden Muratpaşa’nın Lara bölgesine gitmek isteyen biri için mesafe yaklaşık 12 kilometre civarındayken, Kepez’in Yeni Emek Mahallesi’nden Muratpaşa’daki Işıklar Caddesi’ne gitmek isteyenler için bu mesafe 7-8 kilometreye kadar düşüyor.

Antalya şehir merkezinde yolların büyük kısmı düz ve bakımlı olduğu için mesafe kısa görünse de, sabah ve akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu seyahat süresini uzatabiliyor. Özellikle Dumlupınar Bulvarı, Gazi Bulvarı ve Kırcami güzergahlarında araç yoğunluğu sıkça görülüyor. Bu nedenle ulaşım planı yaparken sadece kilometreye değil, trafiğin durumuna da dikkat etmek gerekiyor.

KEPEZ - MURATPAŞA MESAFE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kepez - Muratpaşa ne kadar sürede gidilir sorusu, ulaşım şekline ve trafiğe göre değişiklik gösteriyor. Özel araçla, trafiğin yoğun olmadığı saatlerde bu mesafe genellikle 10 ila 15 dakika içinde tamamlanıyor. Ancak sabah 08.00-09.00 arası ve akşam 17.00-19.00 saatleri arasında bu süre 25 dakikaya kadar uzayabiliyor. Toplu taşıma kullanmak isteyenler için de oldukça fazla seçenek bulunuyor. Kepez’den Muratpaşa’ya otobüs, minibüs ve tramvay hatlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma ağı sayesinde Kepez Devlet Hastanesi, Dokuma, Otogar, Meltem ve Konyaaltı yönlerinden kalkan otobüsler doğrudan Muratpaşa merkezine ulaşıyor. Tramvay tercih edenler için de Varsak’tan başlayan ANTRAY hattı, şehir merkezinden geçerek Muratpaşa’ya ulaşım sağlıyor. KEPEZ - MURATPAŞA ARASI ULAŞIM ALTERNATİFLERİ Antalya’da yaşayan birçok kişi Kepez - Muratpaşa arası ulaşımı toplu taşımayla yapıyor. Özellikle ANTRAY hattı, şehir içi trafiğini azaltması ve ekonomik olmasıyla sıkça tercih ediliyor. Varsak’tan Meydan durağına kadar uzanan hat, Kepez’in kuzey mahallelerinden başlayıp Muratpaşa’nın merkezine kadar doğrudan ulaşım sağlıyor. Bunun yanı sıra 600, 800 ve KL08 gibi otobüs hatları da bu iki bölge arasında düzenli sefer yapıyor.