Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Formayı giydi, paylaşım geldi!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor. Milli futbolcunun bugün saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olaması bekleniyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, uçaktan Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Hakan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

Portekiz temsilcisi Benfica önceki gün, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.