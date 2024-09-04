Kerem Bürsin Hadise'yi korkuttu

İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 7 Eylül'de sona erecek. Festival, bu süreçte Türk ünlüleri de konuk etmeye devam ediyor. Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen ve Salih Bademci gibi ünlülerin ardından festivale, Kerem Bürsin ve Hadise de katılacak.