Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bağlama tutkusu için Türkiye'ye geliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde müzik öğretmenliği yapan, 2 çocuk annesi Hülya Şen (40), 2 yıl önce sanal medya üzerinden Japon sanatçı Takeshi Imamuri (65) ile tanıştı. Ülkesinin başkenti Tokyo'dan 12 bin 500 kilometre yol gelerek Türkiye'de bağlama çalan İmamuri, "Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.