Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

Bir süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk fotoğraf geldi
Giriş: 01.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:58
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.
Selin Yağcıoğlu, aşkın ilk fotoğrafını 2025'in son gününde sosyal medya hesabından yayımladı.
Selin Yağcıoğlu, paylaşımında Kerem Bürsin ile geçirdiği özel anlara dair fotoğraflara yer verdi. Yağcıoğlu, paylaşımlarına "Ne yıldı ama..." ifadelerini not düştü.
