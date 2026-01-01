Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

        Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

        Bir süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan birlikte ilk fotoğraf geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıklardan ilk fotoğraf
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.

        Selin Yağcıoğlu, aşkın ilk fotoğrafını 2025'in son gününde sosyal medya hesabından yayımladı.

        Selin Yağcıoğlu, paylaşımında Kerem Bürsin ile geçirdiği özel anlara dair fotoğraflara yer verdi. Yağcıoğlu, paylaşımlarına "Ne yıldı ama..." ifadelerini not düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bağlama tutkusu için Türkiye'ye geliyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde müzik öğretmenliği yapan, 2 çocuk annesi Hülya Şen (40), 2 yıl önce sanal medya üzerinden Japon sanatçı Takeshi Imamuri (65) ile tanıştı. Ülkesinin başkenti Tokyo'dan 12 bin 500 kilometre yol gelerek Türkiye'de bağlama çalan İmamuri, "Türk müziğini çok seviyorum. Türk makamlarını öğreniyorum, bağlama çalıp şarkı söylemek için geliyorum ve bunu yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

        #Selin Yağcıoğlu
        #Kerem Bürsin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        Anne, baba, dede ve anneanne gözaltında! 2 aylık bebek açlıktan öldü!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!