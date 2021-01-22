Keşan Belediyesi esnafa 5 milyon lira destek verecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci etap destek paketinin hazırlandığını ifade etti.
Esnafın yüzü gülerse Keşan'ın yüzünün güleceğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Müzisyenlerimiz, sahne sanatçılarımız, hamallarımız, seyyar satıcılarımız, kafe ve kahveci, restoran, bar, fastfood, organizasyoncu, internet kafelerimize nakdi ve ayni destek sağlanacak.
3 aylık kira muafiyeti, ruhsat harcı alınmayacak, pazarcı esnafı işgaliye harcı ödemeyecek. 5 milyonluk sosyal yardım desteğiyle esnafımıza yüzde 50 kira indirimi, yüzde 20 su indirimi ve 500 ton kömür desteği sağlanacak."
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