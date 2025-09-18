Keşan nerede? Keşan hangi şehirde, ilde, bölgede?

Trakya'nın iç kesimlerinde bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra, Keşan'ın kimliği aynı zamanda Ege Denizi'nin en temiz ve en bakir kalmış köşelerinden biri olan Saros Körfezi'ne açılan bir kapı olmasıyla da şekillenir. Bu durum, ilçeye hem bir tarım ve ticaret kentinin dinamizmini hem de bir tatil beldesinin doğal cazibesini bir arada sunar. Keşan'ı keşfetmek, Trakya'nın çalışkan ruhuyla Ege'nin dinlendirici mavisinin buluştuğu noktaya bir yolculuk yapmaktır.

KEŞAN NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki toprakları olan Trakya'nın güney kesiminde, stratejik yolların kesişim noktasında yer alan Keşan, bölgenin en önemli kavşak noktasıdır. İlçenin coğrafi konumunu tanımlayan en önemli unsur, Türkiye'nin en işlek karayollarından bazılarının burada birleşmesidir. İstanbul'u Çanakkale ve Ege'ye bağlayan D-550 (E-87) Karayolu ile Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan İpsala Sınır Kapısı'na giden D-110 (E-84) Karayolu, Keşan'da kesişir. Bu durum, ilçeyi Trakya'nın lojistik ve ulaşım kalbi haline getirir.

Keşan konumu nedir sorusunun daha detaylı yanıtı, onun coğrafi çeşitliliğinde gizlidir. İlçe merkezi, Trakya'nın verimli ovalarından birinin üzerinde yer alırken, güneye doğru inildiğinde arazi engebeli bir hal alır ve Korudağ ile Ganos Dağları'nın eteklerine ulaşır. Bu engebeli arazinin sonunda ise ilçe, Saros Körfezi'nin muhteşem kıyı şeridine kavuşur. Konum olarak Edirne'ye yaklaşık 110 km, Tekirdağ'a yaklaşık 90 km ve İstanbul'a ise yaklaşık 220 km mesafededir. Gelibolu Yarımadası'na ve Çanakkale'ye olan yakınlığı da onu tarihi ve turistik geziler için bir başlangıç noktası yapar.

KEŞAN HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Keşan, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin Avrupa'ya açılan serhat şehri olan Edirne iline bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla Keşan hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Edirne'dir. Keşan, Edirne'nin merkez ilçesinden sonra en büyük ve en kalabalık ilçesidir. Hatta ticari ve ekonomik hacim bakımından il merkezini geride bıraktığı kabul edilir. Coğrafi bölge olarak Marmara Bölgesi'nin Trakya (Ergene) bölümünde yer alan ilçe, oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Kuzeyinde Uzunköprü ve İpsala (Edirne), doğusunda Malkara (Tekirdağ), güneyinde ise Şarköy (Tekirdağ) ve Gelibolu (Çanakkale) ilçeleriyle komşudur. Güneybatıda ise Enez (Edirne) ilçesi ve Saros Körfezi yer alır. Bu komşuluk yapısı, onun Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin tam ortasında, Trakya'nın merkezinde bir buluşma noktası olduğunu göstermektedir. KEŞAN TARİHİ KİMLİĞİ Bugünkü hareketli ve modern ilçe kimliğinin ardında, Keşan'ın tarihi, antik çağlardan bu yana orduların ve kervanların geçtiği, stratejik bir güzergah olma kaderiyle şekillenmiştir. Bölgenin tarihi, Trak kabilelerine kadar uzanır. Roma İmparatorluğu döneminde, Roma'yı Bizans'a (Konstantinopolis) bağlayan ünlü "Via Egnatia" (Egnatia Yolu) gibi önemli askeri ve ticari yolların yakınından geçmesi, bölgenin o dönemdeki önemini göstermektedir.