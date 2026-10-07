Gözlerinize güveniyorsanız hodri meydan! Bu 10 görselde gizlenen ayrıntıları bulabilecek misiniz? Her biri için sadece 10 saniyeniz var!
Gözleriniz sizi yanıltabilir! Bu 10 görselin içine birbirinden farklı nesne ve hayvanlar öyle ustaca gizlendi ki bazılarını bulmak için ikinci kez bakmanız gerekecek. Her biri için süreniz 10 saniye! Bakalım kaç tanesini fark edebileceksiniz? İşte gözlerinizi ve ayrıntıları fark etme becerinizi test edecek 10 gizli nesne bulmacası...
Giriş: 07 Ekim 2026 - 16:01 Güncelleme:
1
1. soru: Saklı domuz yavrusunu bulun.
2
Cevap:
3
2. soru: Kızı bulun.
4
Cevap:
5
3. soru: Saklı ayakkabıyı bulun.
6
Cevap:
7
4. soru: Şemsiyeyi bulun.
8
Cevap:
9
5. soru: Dondurmayı bulun.
10
Cevap:
11
6. soru: Kurbağayı bulun.
12
Cevap:
13
7. soru: Foku bulun.
14
Cevap:
15
8. soru: Maymunu bulun.
16
Cevap:
17
9. soru: Kaplanı bulun.
18
Cevap: