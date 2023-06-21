Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum

YAYIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİĞİ NEDİR?

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikleri, antikor eksikliği ile seyreden bir hastalık grubudur. Antikor eksikliğinden dolayı tekrarlayan enfeksiyonlar ile kendini belli eder. Bu enfeksiyonlar daha çok sinopulmoner enfeksiyonlar (kulak, sinüsler ve akciğerler) şeklinde görülür.

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