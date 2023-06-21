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Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum

Kesha Rose Sebert, 2023'ün ilk aylarında yumurtalarını dondurduğunu ve ardından yaşadığı komplikasyonlar yüzünden ölümden döndüğünü anlattı

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  • Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum - Magazin haberleri

    ABD'li şarkıcı Kesha Rose Sebert, 2023'ün başlarında yaşadığı tatsız bir olayı anlattı. Yumurtalarını donduran 36 yaşındaki şarkıcı, operasyon sonrası ciddi komplikasyonlar yaşadığını ve dokuz gün boyunca hastanede kaldığını açıkladı. 
  • Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum - Magazin haberleri

    "KORKUNÇ BİR SÜREÇTİ"

    Self Dergisi'ne konuşan Kesha Rose Sebert, "Ocak ayında neredeyse ölüyordum, korkunç bir süreçti" diye konuştu.
  • Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum - Magazin haberleri

    KONSER SONRASI ANLAMIŞ

    Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik sebebiyle bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve 'nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyon' geçirdiğini söyleyen Kesha Rose Sebert, yumurtalarını dondurma işleminin ardından sağlığının bozulduğunun ilk işaretinin; Bahamalar'da sahne aldıktan sonra 'yürüyemeyecek kadar zayıf' hissetmesi olduğunu paylaştı.

    Ardından Miami'ye dönen Kesha Rose Sebert, hastaneye yattı ve günlerce tedavi gördü.
  • Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum - Magazin haberleri

    "MIZMIZ BİR KIZ OLMAK İSTEMEDİM"

    Sağlık sorunları hakkında açıkça konuşmak konusunda endişeli hissettiğini açıklayan Kesha Rose Sebert, "Hiçbir zaman mızmız, ayrıcalıklı kız olmak istemedim" ifadelerini kullandı.
  • Kesha Rose Sebert: Neredeyse ölüyordum - Magazin haberleri

    YAYIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİĞİ NEDİR?

    Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikleri, antikor eksikliği ile seyreden bir hastalık grubudur. Antikor eksikliğinden dolayı tekrarlayan enfeksiyonlar ile kendini belli eder. Bu enfeksiyonlar daha çok sinopulmoner enfeksiyonlar (kulak, sinüsler ve akciğerler) şeklinde görülür.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

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