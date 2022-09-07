DHA

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi.

#yataytekli#haber#

Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Mustafa Keleş'in (70) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş, adliyeye sevk edildi. Jandarma ise cinayet aleti baltayı bulmak için çalışmasını sürdürüyor#center#

Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni deliller ışığında İbrahim Keleş önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda cinayette kullanılan baltayı yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile aradı. Çalışmalar sonuçsuz kalınca Keleş için ek gözaltı süresi verildi.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinden itibaren hem Dursunlar köyü kırsalında hem de Keleş'in evinin foseptik çukurunda cinayet aleti baltayı aradı ancak sonuç alınamadı. Jandarmada susma hakkını kullandığı öğrenilen İbrahim Keleş, daha önceki ifadelerindeki çelişkileri ve soruşturmada ulaşılan yeni delillere istinaden tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.