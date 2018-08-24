Show TV’nin yeni dizisi “Keşke Hiç Büyümeseydik” tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, Yeliz Kuvancı, İrfan Kangı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

“ÇOCUKLAR BABALARINI HAYATTA BİR KEZ SIRTLARINA ALIRLAR!”

Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği Keşke Hiç Büyümeseydik’ten bir tanıtım daha geldi. Yaşamın bir tarafa savurduğu kardeşlerin babalarının cenazesinde bir araya geldiği duygusal tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. Çocukluğunda yaşadığı mutlu anlara geri dönen ve babası Hulusi’nin (Ege Aydan) “Çocuklar babalarını hayatta bir kez sırtlarına alırlar!” sözlerini hatırlayan Ufuk (Deniz Celiloğlu) gözyaşlarına hakim olamıyor. Babalarının ölümüyle geçmişleriyle yüzleşen kardeşlerin hikayesi merakla bekleniyor.

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

“Keşke Hiç Büyümeseydik” yakında Show TV’de başlıyor!

İşte Keşke Hiç Büyümeseydik’in 2. Tanıtımı!

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