Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor

        Kestane ağacından yapılan tescilli evler Arılı köyüne ziyaretçi çekiyor

        Artvin'de en fazla tescilli yapının bir arada bulunduğu Arhavi ilçesine bağlı Arılı köyü, kestane ağacı kullanılarak göz dolma tekniği ile inşa edilen geleneksel mimarisiyle öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        19. yüzyıldan kalma! Bu köydeki 15 ev tescilli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Arılı köyünün, geleneksel mimariyle inşa edilmiş tescilli tarihi konutlarıyla ön plana çıktığını söyledi.

        Aytekin, tescillenen yapıların, dönemin teknik ve iklim koşullarına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, "15 tescilli binamız var burada. Aynı zamanda bir camimiz, bir de çeşmemiz bulunuyor" dedi.

        Arılı köyünün, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan geleneksel konutlarıyla adeta bir açık hava müzesi olduğunu ifade eden Aytekin, "İç kısımlara doğru gittiğimizde daha fazla ahşabın kullanıldığı yapıları görüyoruz. Burada da Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerimizde olduğu gibi mevsimsel durumdan, nemden dolayı iki katlı mimari bizi karşılıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Aytekin, alt katı taş, üst katı ise yağışa dayanıklı kestane ağacı kullanılarak yöresel mimari geleneği olan göz dolma tekniği ile yapılan evlerin muhteşem görsellik sunduğunu söyledi.

        Arılı köyünün, Yusufeli ilçesine kadar uzanan Yeşil Yol Projesi'nin başladığı nokta olması nedeniyle de turizmde ön planda olduğunun altını çizen Aytekin, "Burası eşsiz güzellikler sunan, birçok yaylaya da ulaşımın sağlandığı bir güzergah. Köyün turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için müdürlük olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Aytekin, köydeki tescilli evlerin 19. yüzyılın ortalarında yapıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bunlar, 160-170 yıldır varlığını sürdüren ve hala içinde yaşamın devam ettiği binalar. Artvin genelinde yaklaşık 160 adet tescilli sivil mimari örneği ev var. Bunlardan 61'i Arhavi ilçemizde, 15'i ise Arılı köyünde. Dolayısıyla ilimizde bir arada bu kadar fazla tescilli yapının olduğu tek yer Arılı köyü. Birçok yerde böyle tek tük yapılarla karşılaşabiliyoruz ama burada köy neredeyse bütüncül olarak geçmişin hafızasını korumuş durumda."

        REKLAM

        TURİSTLER KÖYDE GÖRDÜKLERİ MANZARADAN MEMNUN

        Arılı köyünü gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Gülden Abacı, köyde geçirdikleri zamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

        Büyükşehirlerde gökyüzünü bu kadar net görebilmenin, temiz havayı hissedebilmenin mümkün olmadığını dile getiren Abacı, şöyle devam etti:

        "Burada yeşilin her tonunu gördük. Arabasız, yürüyerek doğayı keşfetmek çok keyifliydi. Bizi sıcak bir masa, güler yüzlü insanlar karşıladı. Restoranda değil de bir komşunun evine gitmiş gibi hissettik. Uzun zamandır birçok insanın hasret kaldığı o sıcak masayı, sobanın sesini, üstündeki çayın kaynayışını hissettik. Yemekler, tereyağının kokusu, evlerin yapısı, hepsi çok etkileyiciydi. Yıllar önce bu kadar düşünülmüş bir mimariyle karşılaşmak bizi hayrete düşürdü. Herkesin bu doğayı, bu sıcak ortamı yaşamasını tavsiye ediyorum."

        Turist rehberi Osman Çamkerten de Arılı köyünün hem mimari hem de kültürel açıdan özel bir yer olduğunu belirtti.

        Genellikle tarihi, kültürü ve doğal dokusu güçlü yerlere turlar düzenlediğini, Arılı'nın da bu yerlerden olduğunu anlatan Çamkerten, şunları kaydetti:

        "Arılı köyünün şöyle bir özelliği var, evlerinin mimarisi çok düzenli, eski ve güzel. Görüntüsü ve hikayesi de güzel. Ayrıca buradaki insanların yaptıkları yemekler çok lezzetli. Çay bahçelerinin arasındaki bir dolma taş evinde yemek yiyoruz. Dışarıdan Karadeniz'e gelen insanların mutlaka bu mimariyi, bu kültürü, bu tarihi görmeleri gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arılı köyü
        #ARTVİN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası