Kevser Suresi okunuşu ve anlamı: Kevser Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure, Hz. Muhammed'e haset eden, oğlu Kasım’ın vefatından sonra Peygamberimize "soyu kesik" demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak için de okunabilir.

Kevser suresi 100 defa okuyan, salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse, Hz. Muhammed'i rüyasında görür. Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir. Her türlü dünyalık hacet için, yağmur yağarken okunursa dileği hasıl (kabul) olur. Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir. Yerini, Allah’ın izniyle iyi ve sahih duygular alır.

Dünyalık yahut ahiret için her ne istenirse... Sabah namaz saatine kalkmak isteyen, yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur. Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse bu sureyi okumalıdır.

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Kevser Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

Kevser kelimesi “çokluk” manasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’an-ı Kerim, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dini hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmud (bk. İsra 17/79), cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mucizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslam dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır (bk. Taberi, XXX, 208-209; Şevkani, V, 593). Ancak biz, bunlar içinde Şevkani’nin de tercihi olan, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Razi, buradaki kevser kelimesiyle Duha suresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenab-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lütufkar rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resul-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve ahirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir (daha fazla bilgi ve başka yorumlar için bk. Razi, XXXII, 119-128).

Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber’in şanının yüceliği gösterilmiştir.

2. ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve O’nun rızası için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi‘rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu ayette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Ayetteki kurbanın da vacip veya sünnet kurban mı yoksa nafile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre ayette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.

“Kurban kes” diye çevirdiğimiz cümleye, “Namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır” manaları da verilmiştir (Şevkani, V, 594).

Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi “sonu yok, soyu kesik” gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da ebter lakabıyla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!” diyerek hakaret etmek istemişlerdir (bk. Taberi, XXX, 212). İşte 3. ayet, onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lanetle anılırken Hz. Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah’ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamber’i arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak Resul-i Ekrem’in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama –Razi’nin ifadesiyle– “Allah durumu onların aleyhine çevirdi; asıl güçlü olanın, Allah’ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah’ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser (geniş topluluk ve bol nimet) Hz. Muhammed’in olurken ona düşman olanların payına da ebterlik, alçalış ve zillet düştü” (XXXII, 134). Bu ifadeler, dolaylı olarak Hz. Peygamber’in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de bir müjdedir.