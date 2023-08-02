Kevser Suresi okunuşu ve anlamı: Kevser Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu
Kevser Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. Tamamı 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Kevser Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.
Kevser Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kevser Suresi, Kur'an'ın 108. suresidir. Sure, 3 ayetten oluşur. Sure, ilk ayetinde Kevser'den bahsedildiği için bu ismi almıştır. Kevser, cennette var olduğuna inanılan kutsal bir nehirdir. Surenin diğer bir ismi de "Nahr (kurban kesmek) Suresi"dir. Bu sure, "Duha" ve "İnşirah" sureleri gibi Hz. Muhammed'e has, onunla ilgili olan bir suredir. Kevser Suresi'nde Allah, Mekkeli muhaliflerin hakaret ifade eden konuşmalarına karşı Hz. Muhammed’e Kevser’i verdiğini söyleyerek, buna karşılık dua ederek ve kurban keserek teşekkür etmesini istemektedir. Kevser Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kevser Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
Kevser Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim.
1. İnna a'taynakel kevser
2. Fe salli li rabbike venhar
3. İnne şanieke hüvel'ebter
Kevser Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.
2. O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
3. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Kevser Suresi Konusu
Surede Hz. Peygamber’e dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.
Kevser Suresi Nuzül
Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci suredir. Adiyat suresinden sonra Tekasür suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. İbn Aşur, XXX, 571).
Kevser Suresi Fazileti
Dünyalık yahut ahiret için her ne istenirse... Sabah namaz saatine kalkmak isteyen, yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur. Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse bu sureyi okumalıdır.
Kevser suresi 100 defa okuyan, salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse, Hz. Muhammed'i rüyasında görür. Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir. Her türlü dünyalık hacet için, yağmur yağarken okunursa dileği hasıl (kabul) olur. Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir. Yerini, Allah’ın izniyle iyi ve sahih duygular alır.
Her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure, Hz. Muhammed'e haset eden, oğlu Kasım’ın vefatından sonra Peygamberimize "soyu kesik" demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak için de okunabilir.
Kevser Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)
Kevser kelimesi “çokluk” manasına gelen “kesret” kökünden türemiş olup çok değerli ve çok önemli şeyleri ifade eder. Tefsirlerde kevser, “çok hayır, Kur’an-ı Kerim, Kur’an’la ilgili ilimler ve mümine dini hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, makam-ı mahmud (bk. İsra 17/79), cennetteki bir nehir veya havuz, Hz. Peygamber’in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mucizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslam dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanmıştır (bk. Taberi, XXX, 208-209; Şevkani, V, 593). Ancak biz, bunlar içinde Şevkani’nin de tercihi olan, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklindeki kapsamlı anlamı tercih ettik. Razi, buradaki kevser kelimesiyle Duha suresinden buraya kadar doğrudan veya dolaylı ifadelerle Cenab-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, her biri dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref sebeplerinin kastedildiğini belirterek dolaylı bir ifadeyle ona, “Sen de bu lütufkar rabbine ibadet etmek ve kullarını kendileri için en iyi olan yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söyler. Aynı müfessire göre kevser kelimesi, Allah’ın, Resul-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup kendisine zaferler nasip edeceği, dünya ve ahirette bol nimetler bağışlayacağı yönünde müjdeler de içermektedir (daha fazla bilgi ve başka yorumlar için bk. Razi, XXXII, 119-128).
Erkek çocuğu yaşamadığı için kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen müşriklerin sözlerinden dolayı üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez nimetler verildiği müjdelenerek üzüntüsü giderilmiş, müşriklerin bu konudaki dedikoduları reddedilmiş ve Hz. Peygamber’in şanının yüceliği gösterilmiştir.
2. ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve O’nun rızası için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.
Bilindiği gibi namaz, azdan çoğa göre arttırılarak Mekke döneminde, yaygın kanaate göre hicretten üç yıl kadar önce gerçekleşen mi‘rac olayı sırasında farz kılınmış; kurban ibadeti ise Hz. Peygamber tarafından hicretten iki yıl sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu ayette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu konusunda farklı tesbit ve değerlendirmeler vardır. Ayetteki kurbanın da vacip veya sünnet kurban mı yoksa nafile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize göre ayette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, kurban ibadetlerinin, yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.
“Kurban kes” diye çevirdiğimiz cümleye, “Namaz kılarken göğsün kıbleye dönük olsun, tekbirlerde ellerini göğüs hizasına kadar kaldır” manaları da verilmiştir (Şevkani, V, 594).
Araplar erkek çocuğu olmayan kimseyi “sonu yok, soyu kesik” gibi sıfatlarla niteler ve bu tür lakaplarla anarlardı. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber’in erkek çocukları ölünce müşrikler onu da ebter lakabıyla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu; o, sonu gelmeyecek, soyu kesik bir adamdır!” diyerek hakaret etmek istemişlerdir (bk. Taberi, XXX, 212). İşte 3. ayet, onların bu davranışlarını kınamakta, her ne kadar erkek çocukları bulunsa da asıl soyu kesileceklerin kendileri olduğunu haber vermektedir. Çünkü onlar kıyamete kadar lanetle anılırken Hz. Peygamber rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında günde beş vakit ezanda Allah’ın adıyla birlikte okunmaktadır. Mekke putperestleri, olayların sadece dış yüzüne baktıkları için Hz. Peygamber’i arkasız ve güçsüz, kendilerini kalabalık ve güçlü görür ve buna dayanarak Resul-i Ekrem’in davasının sonuçsuz kalacağından emin olduklarını söylerlerdi. Ama –Razi’nin ifadesiyle– “Allah durumu onların aleyhine çevirdi; asıl güçlü olanın, Allah’ın destekledikleri ve güçsüz olanların da Allah’ın zillete uğrattıkları olduğunu bildirdi. Böylece kesret ve kevser (geniş topluluk ve bol nimet) Hz. Muhammed’in olurken ona düşman olanların payına da ebterlik, alçalış ve zillet düştü” (XXXII, 134). Bu ifadeler, dolaylı olarak Hz. Peygamber’in yolunu izleyen, inanç ve kararlılığını devam ettiren müminler için de bir müjdedir.
Kevser Suresi Ölüler İçin Okunur mu?
Bu konu ile ilgili olarak net bir görüş bulunmasa da, Kevser suresi ölülere dua etmek maksadı ile okunabilmektedir. Bilindiği gibi, dua etmek gayesiyle ölülere Kur’an-ı Kerim’den sureler okunabilir.
Kevser Suresi Kaç Ayet?
Kevser Suresi 3 ayetten oluşmaktadır.
Kevser Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?
Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 602. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.
Kevser Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.
Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kevser suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)
Keza, başörtüsü olmadan da Kevser suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.
Kevser Suresi Adetliyken Okunur Mu?
Kevser suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.