Kevser Suresi okunuşu ve anlamı: Kevser Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Kevser Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kevser Suresi, Kur'an'ın 108. suresidir. Sure, 3 ayetten oluşur. Sure, ilk ayetinde Kevser'den bahsedildiği için bu ismi almıştır. Kevser, cennette var olduğuna inanılan kutsal bir nehirdir. Surenin diğer bir ismi de "Nahr (kurban kesmek) Suresi"dir. Bu sure, "Duha" ve "İnşirah" sureleri gibi Hz. Muhammed'e has, onunla ilgili olan bir suredir. Kevser Suresi'nde Allah, Mekkeli muhaliflerin hakaret ifade eden konuşmalarına karşı Hz. Muhammed’e Kevser’i verdiğini söyleyerek, buna karşılık dua ederek ve kurban keserek teşekkür etmesini istemektedir. Kevser Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kevser Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...