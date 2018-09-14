Khimki - Baltika Kaliningrad maç önü

Khimki ve Baltika Kaliningrad, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Khimki 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Baltika Kaliningrad 9 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Khimki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Baltika Kaliningrad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Khimki galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Baltika Kaliningrad galibiyet oranı 2.50.

Khimki önceki hafta Tom Tomsk mücadelesinde 3-1 kazandı.

Baltika Kaliningrad ise Avangard Kursk karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Khimki, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Baltika Kaliningrad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baltika Kaliningrad, 6 gol atarken 10 gol yedi.

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