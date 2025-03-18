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        Cenevre'de toplanan gayriresmi Kıbrıs konferansı sona erdi

        İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen Kıbrıs toplantısı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:42
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        Kıbrıs konferansı sona erdi
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        Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.

        BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş formatta TSİ 13.30'da başlayan toplantı, 16.30'da sona erdi.

        Öncesinde "aile fotoğrafı" çekilen ve Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda heyet başkanları da söz aldı.

        Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

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        Toplantı, dün Guterres'in heyetler için verdiği akşam yemeğiyle başlamıştı.

        Guterres, bu sabah heyetlerle ayrı ayrı görüşmüştü.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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