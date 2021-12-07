Kılıçdaroğlu sağlıkçıların taleplerinin yerine getirilmesini istedi 0:00 / 0:00

AA

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkçılarla konuştuğunu belirterek, onların taleplerinin mücadelesini vereceğini bildirdi.

"İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın. Ücretleri hemen düzeltin. Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın. Ödeme planlarını şeffaflaştırın. Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun. Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin. Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın."