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        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

        KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:05
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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        KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 57 gram metamfetamin, 7 gram kimyasal toz, 33 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu hap baskı klişeleri ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.K., M.M., F.K., M.A.S., M.K.K., U.E. ve B.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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