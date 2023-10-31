Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Akçabağlar Köyünde şüphe üzerine durdurulmak istenen motosikletli şahıs kaçmaya çalıştı.

Yapılan takip neticesinde şüpheli S.K.'nın yola attığı poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 85 gram madde ele geçirildi.

Soruşturmayla ilgili olarak A.M.A. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüphelinin işlemleri sürüyor.