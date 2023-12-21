Kilis'te aranan firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Z. kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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