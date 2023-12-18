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        5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

        KİLİSmerkezli 5 ilde sahte ürün ilanı verip, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:40
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        5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
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        KİLİSmerkezli 5 ilde sahte ürün ilanı verip, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki çeşitli ürün satış platformlarında sahte ürün ilanı veren kişilerin, vatandaşları mağdur ettiklerine yönelik şikayetler üzerine çalışma başlattı. Vatandaşların 4 milyon lirasını dolandıran 11 şüpheliyi tespit eden ekipler, Kilis'in yanı sıra İstanbul, Mersin, Batman ve Tokat'ta eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kredi kartı ele geçirildi, 1 otomobile de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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