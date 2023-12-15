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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kilis'te partisinin istişare toplantısına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kilis'te partisinin istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:30
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kilis'te partisinin istişare toplantısına katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kilis'te partisinin istişare toplantısına katıldı.

        Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Kandemir, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kilis'in ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kandemir, şunları söyledi:

        "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı olgunlaştırıyoruz. Allah nasip ederse Türkiye'nin her köşesinde ve yöresinde çok iddialı bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki bu hizmet yarışında inşallah adaylarımız belirledikten sonra da sahaya çıkarak yoğun bir çalışma yapacağız."

        - "İstanbullu, güzelim İstanbul'da Haliç'in kokusunu çekiyor"

        Kandemir, AK Parti belediyeciliğinin marka olduğunu dile getirdi.

        AK Parti belediyeciliğinin referansını milletten, ilhamını tarihten aldığını anlatan Kandemir, şöyle devam etti:

        "İstanbullu, güzelim İstanbul'da Haliç'in kokusunu çekiyor. İzmir'e gidiyorsunuz yine aynı şekilde kokuyla karşılaşıyor insanlar. Yani bunların, aslında ne kulağı, ne aklı, ne gönlü, ne de gözü bu milletle beraber. Meselenin özü de bu zaten. Bunlar bulundukları yerleri bir başka makama atlamak için fırsat olarak görürler. Dikkat edin, son genel seçimlerde bu şehirlerin belediye başkanları, işi gücü bıraktılar kendilerine acaba hangi makam verilecek, bu pazarlığın içine girdiler. Zaten CHP anlayışı da böyle bir anlayış olduğu için şürekasını topladı, herkese bir makam, mevki dağıttı."

        Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın anlayış birlikteliği içinde seçime katılacağını dile getiren Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Toplantıya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüboğlu, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcıları Abdullah Ağralı ve Metin Bulu ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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