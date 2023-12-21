Kilis'te 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A.A, Ekrem Çetin Mahallesi'nde JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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