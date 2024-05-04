Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        AK Parti Kilis Milletvekili Dal, basınla buluştu

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kilis Milletvekili Dal, basınla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

        Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Dal, kentte yürütülen çalışmaları basınla istişare etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        AK Partinin Kilis'e 20 yıl boyunca bir çok hizmet yaptığını ifade eden Dal, şöyle konuştu:

        "Yeni yapılan devlet hastanemiz ve sağlık ocaklarımızla hemşerilerimizin sağlık alanında daha modern ve kaliteli hizmete kavuşmalarını sağladık. Tarihi binalarımızın restorasyonunu ve tarihi sokak sağlıklaştırması yaparak turizm alanında çok önemli adımlar atmış olduk. Gençlik merkezleri yaparak gençlerimizin bu alanda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış olduk. Birçok mahallede taziye evleri yaparak ihtiyaç haline gelen bu sorunu da çözmüş olduk. Yıllar önce birçok ilde yokken Kilis'te katı atık depolama tesisi ve atık su arıtma tesisi yaptık. Sadece son yıllarda şehrimize 13 tane park kazandırarak insanlarımızın nefes alabilecekleri alanlar oluşturduk." dedi.

        Dal, şehrin alt yapısıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını aktararak, "Yap-İşlet-Devret modeli ile 5 MW gücünde güneş enerjisi santrali kurduk. Sözleşme süresi bittiğinde belediyemizin elektrik masrafının büyük bir kısmını GES'ten karşılamış olacak. Cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmalarımız rutin halde devam etmiştir. Yine aynı şekilde kaldırım çalışmalarımız yapılmıştır. İtfaiye binası Kilis'in ihtiyaçlarını karşılanması adına AK belediyecilik tarafından yapılmıştır. Yeni hal binası Kilisli çiftçilerimizin ve hal esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılmıştır. Çok yakında bitirilecek olan millet bahçesi memleketimize yakışır bir şekilde içinde birçok etkinliğin olacağı modern görünümüyle insanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Yine Kilis'te ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçtan dolayı yaptığımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi birçok farklı alanda Kilisli hemşerilerimize hizmet vermektedir." dedi.

        Kente bir çok hizmet ve yatırımları kazandırdıklarını aktaran Dal, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Programa AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Zorlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        Friends oyuncuları geçmişten bugüne ne kadar değişti?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
        Kilis'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        Kilis'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
        Kilis'te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı
        Kilis'te sağanak etkili oldu
        Kilis'te sağanak etkili oldu