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        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi

        Kilis'te bir evde yapılan aramada 1110 paket gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:17
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        Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
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        Kilis'te bir evde yapılan aramada 1110 paket gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı tespit edilen A.H'nin Aşıt Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.

        Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1110 paket sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.

        Şüpheli A.H. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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