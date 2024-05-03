Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi
Kilis'te bir evde yapılan aramada 1110 paket gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.
Kilis'te bir evde yapılan aramada 1110 paket gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı tespit edilen A.H'nin Aşıt Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1110 paket sigara ile 13 kilogram çay ele geçirildi.
Şüpheli A.H. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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