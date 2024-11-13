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        Kilis'te kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kilis'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:40
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        Kilis'te kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gümrük kaçağı içki ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 15 litre etil alkol, 10 litre viski, 5 litre rakı, 1050 boş içki şişesi, 420 şişe kapağı, 200 barkotlu içki etiketi ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan T.B. ve F.Ş. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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