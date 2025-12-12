Kilis'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kilis'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 31 AJK 557 plakalı minibüs, Kilis-Hatay kara yolu 23'üncü kilometresinde H.Ş. yönetimindeki 79 AAS 412 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araçlardaki S.Y, E.Y ve M.M.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
