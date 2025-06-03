Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilisli bıçakçılarda "kurban" mesaisi

        Kilis'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilisli bıçakçılarda "kurban" mesaisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

        Tarihi Sabah Pazarı'nda bıçakları vatandaşları beğenisine sunan ustalar, aynı zamanda bileme makinesiyle vatandaşların getirdiği bıçakları 30 lira karşılığında onarıyor.

        15 yıllık bıçak ustası Ali Ceritlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama sayılı günler kala işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

        Bıçak fiyatlarının bileme işlemine göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Ceritlioğlu, "Bıçak, satır ve baltaları 30 liraya biliyoruz. Yeni, kaliteli bir bıçağın satışı pahalı olduğundan vatandaşlarımız bizi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında
        Bakan Kacır Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı
        Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı öncesi yoğunluk kazandı
        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı
        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kilis'te bilim ve sanat şenliği düzenlendi
        Kilis'te bilim ve sanat şenliği düzenlendi
        Kilis merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı