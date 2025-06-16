Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazında kullanılmayan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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