Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü

        Kilis'te kullanılmayan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te kullanılmayan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazında kullanılmayan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor

        Benzer Haberler

        Kilis'te eve ve araca ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te eve ve araca ateş ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı
        Kilis Valisi Şahin'den Babalar Günü mesajı
        Kilis Valisi Şahin'den Babalar Günü mesajı
        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Gaziantep ve çevre illerde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutland...
        Gaziantep ve çevre illerde jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutland...
        Kilis Valisi Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Kilis Valisi Şahin, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı