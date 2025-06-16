Kilis'te kullanılmayan depoda çıkan yangın söndürüldü
Kilis'te kullanılmayan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Kilis'te kullanılmayan bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazında kullanılmayan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.