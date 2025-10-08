Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Yeşilaydan Kilis'te bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis'teki Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınlara yönelik bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilaydan Kilis'te bağımlılıkla mücadele eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis'teki Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınlara yönelik bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Etkinlikte, kumar bağımlılığı ile mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Özlem Yılıkoğlu tarafından detaylı bilgi verildi.

        Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Kilis'te öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Kilis'te öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Kilis'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kilis'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te fabrika yangını; 2 saatte söndürüldü
        Kilis'te fabrika yangını; 2 saatte söndürüldü
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü