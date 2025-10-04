Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

