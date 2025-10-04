Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.