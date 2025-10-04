Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Giriş: 04.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:37
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

