Kilis'te pul biber mesaisi

Kilis'te kırmızı biber hasadıyla birlikte geleneksel pul biber mesaisi sürüyor.

Tarlalardan toplanan biberler, güneş altında kurutulduktan sonra işlenerek bölgenin meşhur pul biberine dönüştürülüyor. Yoğun emek isteyen süreçte çiftçiler sabahın ilk saatlerinde çalışmaya başlarken, kurutma alanları kırmızıya bürünüyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üreticileri ziyaret eden Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, baharatlık biberin hasadının ardından kurutma işlemlerinin başladığını söyledi.

Kilis'te 54 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Hasancalı köyü, ilimizdeki biber, biber salçası, toz biber üretimi ve işlemesinde önemli yere sahiptir. Bu köyümüzde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1500 dekar alanda biber üretilmektedir. İlimizde üretilen yaklaşık 100 bin ton salçalık biber ile 51 bin ton baharatlık kırmızı biber, 2 salça fabrikası ile 27 toz biber ve baharat üretim tesisinde işlenmektedir."

Çiftçilere çeşitli destekler sunulduğunu anımsatan Küçük, "Kırsalda refahı artırmak için ekonomik yatırımlar kapsamında bireysel sulama destekleri, bitkisel üretim destekleri ve yenilikçi tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması eğitimleri veriyor, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz ve çiftçimize 'Sen yeter ki üret.' diyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Mikail Duman ise biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade ederek, 20 dönüm araziden 12 tona yakın pul biber toplamayı beklediklerini, bunları da baharat olarak değerlendireceklerini kaydetti.