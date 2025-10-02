Kilis'te, Yeşilay ve KİYÜ'den "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ile Yeşilay Kilis Şube Başkanlığı arasında bağımlılıkları önleme ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, eğitim, seminer, konferans ve çeşitli farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin ve personelin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülecek ortak projelerin üniversite ve Yeşilay iş birliğinde hayata geçirileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, bağımlılıkla mücadelenin gençliğin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz hem bilinçlenecek hem de topluma örnek olacak çalışmalara katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile imzalanan bu iş birliği protokolünün gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlayacak çok kıymetli bir adım olduğunu vurguladı.