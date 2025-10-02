Kilis'te "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce, "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Mahallesi Fıstıklı park önünde başlayan yürüyüşe Türk bayrakları ve afişlerle katılan sağlık çalışanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fiziksel aktivite, spor ve sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Sağlık çalışanları, 30 dakikalık yürüyüş sonunda öğrencilere diş macunu hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ekim ayında "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirten Söylemez, şöyle konuştu:

"2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle 'Aileler ile El Ele Yürüyüş' temasıyla organize ettik. Çünkü güçlü toplumların temeli, sağlıklı ve sağlam aile yapısından geçmektedir. Ailecek yapılan fiziksel aktiviteler, hem bireylerin sağlığını destekler hem de aile bağlarını kuvvetlendirerek geleceğe daha güvenli adımlarla yürümemizi sağlar. Fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korunmamıza da katkı sağlar. Her yaş grubuna uygun, kolay ve etkili bir egzersiz olan yürüyüş, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en önemli araçlardan biridir."