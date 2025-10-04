Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

        Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kilis Sivil Dayanışma Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, Filistinli çocuklarla ilgili hislerini rulo kağıtlara çizdi.

        Platform adına açıklama yapan Kilis Yetim Vakfı Temsilcisi Muhammed Keyyal Kutluca, Filistinli çocukların ve annelerin sesini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

        İsrail'in saldırıları ile Filistin'de 42 bin çocuğun yetim kaldığını belirten Kutluca, "20 bine yakın çocuğun refakatsiz bulunduğu Gazze'de bugün psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk yok diyebiliriz. Hatta buna yetişkinleri de katabiliriz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle çocuklara vadedilen ne varsa işgalci organizasyonun postalları altında ezilmekte. Hatta henüz doğmamış çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmaktadır." dedi.

        Ziyaretçilerin ve çocukların 300 metre uzunluğundaki kağıda yaptığı resimler, sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Programa, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Kilis'te fabrika yangını; 2 saatte söndürüldü
        Kilis'te fabrika yangını; 2 saatte söndürüldü
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Kilis'te pul biber mesaisi
        Kilis'te pul biber mesaisi
        Kilis'te "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Kilis'te, Yeşilay ve KİYÜ'den "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü...
        Kilis'te, Yeşilay ve KİYÜ'den "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü...
        Kilis'te "Kadın Eliyle, Emeğiyle" projesi tanıtıldı
        Kilis'te "Kadın Eliyle, Emeğiyle" projesi tanıtıldı