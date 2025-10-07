Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

        Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Kilis'teki okullarda programlar düzenlendi.

        Giriş: 07.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:13
        Kilis'te öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
        Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Kilis'teki okullarda programlar düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerde kardeşlik, dayanışma, barış ve insani değerlerin önemi vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, "Etkinliklerin amacının yalnızca bilgi kazandırmak değil, öğrencilerin vicdan, adalet ve insan olmanın sorumluluğu gibi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikler kapsamında Filistin halkına yönelik duyarlılığı artırmak istediklerini vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan erdem, değer ve eylem anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

