Şanlıurfa ve Kilis'te İsrail'in saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa'da Elbirliği Derneği öncülüğünde ve ressam İlhami Atalay'ın katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Zulmü fırçala" etkinliği düzenlendi.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camisi avlusunda düzenlenen etkinliğe, ressam İlhami Atalay ve 104 ressam katıldı.

Elbirliği Derneği Başkanı Handan Çoğalan Karataş, 2 yıldır Gazze'de süren insani dramı sanatla protesto ettiklerini belirtti.

İstanbul'da yaptığı bir çalışmadan esinlendiği ressam İlhami Atalay'ı Şanlıurfa'ya davet ederek bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Karataş, "Bugüne kadar Gazze için yürüyüş ve birçok çalışma yaptık. Bu sefer farkındalık oluşturmak anlamında sanat penceresinden bakalım dedik ve bu projeyi hayata geçirdik. Çok güzel çalışmalarımız var. Zulmü fırçaladığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Ressam İlhami Atalay ise karşılarında kana doymayan ve insanları öldürmekten zevk alan ve onunla övünen bir kavim olduğunu ifade ederek, "Devamlı kan içiyor, doymuyor. Böyle bir milletin karşısında ne yapabiliyorsak onu yapmaya çalışıyoruz. Resim ile bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden şu anda bu geliyor." ifadelerini kullandı. - Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri, yerleşke içindeki 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail'i protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı. Öğrenciler adına açıklama yapan Diyanet Gençlik Topluluğu Temsilcisi Ali Anamur, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç yaşandığını söyledi. Gazze'de her gün insanların hayattan koparıldığını belirten Anamur, "Gazze'de her gün gençler, çocuklar, kadınlar hayattan koparılıyor. Kitaplarını taşıması gereken eller, bombaların gölgesinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Oysa biz biliyoruz ki gençlik, umudun, direnişin ve yarınların adıdır. Biz, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri olarak diyoruz ki Filistin halkı, İsrail'in kuruluşundan bu yana süregelen işgal, şiddet ve etnik temizlik politikalarının en ağır biçimiyle karşı karşıyadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar, tarihin en büyük insan hakları ihlallerinden biri haline gelmiştir." dedi.