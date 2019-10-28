Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 101. yıldönümü

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde polisler ile Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polislerin güvenlik önlemi almaları dikkat çekti.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Serdar Kuzucu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı.

KİLİS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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