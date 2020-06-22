Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe Köyünde damda oynarken elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki H.V. hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesine kmorguna kaldırılan H.V’nincenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. H.V.'nin oynarken evin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına temas ettiği ileri sürüldü.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.