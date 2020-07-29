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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır kapısında tarihi eser operasyonu

İHA

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.

Sınır kapısında tarihi eser operasyonu

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir kişinin eşyaları arasında tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren Suriye uyruklu bir kişinin valizinde eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette tarihi eser olan 2 adet cezve, 2 adet ibrik ve 1 adet taş topaç ele geçirildi.
Kilis Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede söz konusu eşyaların tescile tabi etnografik nitelikte müzelik değerde eşya olduğu alınması üzerine tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yurda tarihi eserleri sokmaya çalışan Suriyeli ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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