Rektör Karacoşkun sosyal alan yapımı çalışmalarını inceledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite Merkez Kampüs’te yapımına başlanan 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan sosyal alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “ Yürüme yolları, süs havuzu ve sosyal donatı alanlarının olacağı bölge, peyzaj çalışmaları ile yeşil bir alana dönüştürülecek.Ayrıca İlahiyat Fakültesi’nin arka kısmına, içinde elektrikli araba şarj istasyonunun da olduğu 42 araçlık otopark ile çevre düzenlemesi de yapılacak” dedi.

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