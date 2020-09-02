Köylerde Asfalt çalışmaları sürüyor

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Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal İlçeye bağlı Kızılgöl ile Polatbey arası 1. kat sathi kaplama, İlçe Merkezi ile Yeşilpınar arası 2. Kat sathi kaplama ve Dümbüllü Tekdam Mezrasını ana yola bağlayan yolda 2. kat sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ayşe Çay, asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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